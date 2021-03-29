طيران الإمارات تشغل رحلة خاصة احتفالا بتقدم برنامج التطعيم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت طيران الإمارات عزمها تشغيل رحلة خاصة يوم 10 أبريل المقبل تحمل طاقما وركابا من متلقي اللقاح احتفالا بالتقدم الكبير الذي يسجله برنامج التطعيم بالدولة .



وستغادر الرحلة "ئي كيه 2021" مطار دبي الدولي في الساعة 12 ظهرا وتحلق في أجواء دولة الإمارات ثم تعود إلى دبي في الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

ولا تقتصر الرحلة الفريدة "ئي كيه 2021" على الاحتفال بنجاح برنامج التطعيم حتى اليوم فحسب بل تسلط الضوء أيضاً على التقدم الذي حققته طيران الإمارات فيما يتعلق بتطعيم موظفيها وخصوصاً أفراد أطقم الطائرات.

وسيبقى الطيران قوة لا يمكن الاستغناء عنها في قضاء أمور وحوائج الناس وتنقلاتهم عبر العالم وتسهيل انسياب حركة التجارة والسياحة التي تجلب الرخاء الاقتصادي والفرح للملايين عبر العالم.

وسيحظى المسافرون بفرصة تجربة طائرة الإمارات الإيرباص A380 المجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديدة والمقصورات الحديثة في جميع الدرجات.

وسيتاح أيضا لركاب الرحلة "ئي كيه 2021" تجربة جميع خدمات مطار دبي الدولي ووسائل الراحة على الأرض قبل صعودهم إلى الطائرة، بالإضافة إلى معاينة أحدث التدابير التي من شأنها مساعدة المسافرين على الاستمتاع برحلة آمنة وسلسة بما في ذلك التقنية البيومترية وإنهاء كافة الإجراءات من دون تلامس التي باشرت طيران الإمارات تطبيقها مؤخراً في مناطق إجراءات السفر وبوابات الصعود إلى الطائرة في مطار دبي الدولي.

وكانت شركة إيرباص قد أطلقت هذا الشهر تطبيقا إرشاديا للسفر "تريبسيت Tripset"، يقوم بتجميع معلومات الرحلات والسفر وتوفيرها لتسهيل واستعادة ثقة الركاب في رحلاتهم عند السفر جوا أثناء جائحة "كوفيد-19 كما يوفر للمسافرين أحدث شروط السفر والقيود والمتطلبات الصحية ذات الصلة من دون الرجوع إلى مصادر متعددة.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة عالميا في توفير لقاح "كوفيد-19" للمواطنين والمقيمين مجانا.

وقدمت الدولة حتى اليوم أكثر من 8 ملايين جرعة من اللقاح ووفرت الحماية لما يزيد على نصف سكان الدولة ما يجعلها ضمن أفضل دول العالم من حيث معدلات التطعيم.

ودعمت مجموعة الإمارات برنامج التطعيم الوطني من خلال توفير لقاحات كوفيد-19 لموظفيها في الدولة، وقد تلقى جرعتي اللقاح حتى اليوم ما يزيد على 35 ألف موظف في عدة مواقع خاصة بالمجموعة وزادت نسبة الطيارين وأفراد أطقم الخدمات الجوية الذين تلقوا جرعتي اللقاح على 85 % حتى اليوم.

وسيتم التبرع بجميع عائدات الرحلة "ئي كيه 2021" إلى مؤسسة طيران الإمارات الخيرية وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى رفع مستوى معيشة الأطفال حول العالم من خلال مشاريع في مختلف أنحاء العالم.

ويطلب من المسافرين على "ئي كيه 2021" الوصول إلى منطقة إنهاء إجراءات السفر حاملين تذاكرهم قبل 3 ساعات من موعد إقلاع الرحلة.

كما يطلب منهم إحضار بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر وشهادة التطعيم .. ويتوجب عليهم أيضا التقيد ببروتوكولات التباعد الاجتماعي وارتداء القناع أثناء الرحلة.