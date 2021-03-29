شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشكر المملكة والدول التي عرضت تقديم المساعدة في أزمة السفينة الجانحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع الشكر للدول التي عرضت تقديم المساعدات على مصر في التعامل مع حادث جنوح السفينة «إيفر جيفن»، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وأمريكا والصين وفرنسا.

وقال الفريق ربيع في تصريحات متلفزة له اليوم (الإثنين)، إن الهيئة ستعمل على مدار الساعة للانتهاء من السفن العالقة والبالغ عددها 356، في غضون 3 أيام أو يومين ونصف على الأكثر.