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مصر تشكر المملكة والدول التي عرضت تقديم المساعدة في أزمة السفينة الجانحة

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جدة - خالد شويل - وجه رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع الشكر للدول التي عرضت تقديم المساعدات على مصر في التعامل مع حادث جنوح السفينة «إيفر جيفن»، وفي مقدمتها المملكة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وأمريكا والصين وفرنسا.

وقال الفريق ربيع في تصريحات متلفزة له اليوم (الإثنين)، إن الهيئة ستعمل على مدار الساعة للانتهاء من السفن العالقة والبالغ عددها 356، في غضون 3 أيام أو يومين ونصف على الأكثر.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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