شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال رئيس جهاز المخابرات في حركة طالبان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم (الإثنين) اعتقال رئيس جهاز المخابرات في حركة طالبان المناوئة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية، أن القوات الخاصة شنت عملية في منطقة «شيرزاد» بإقليم «ننجارهار»، مضيفة أن 10 من مقاتلي طالبان على الأقل قتلوا، كما تم إحباط حادثة انفجار سيارة مفخخة خلال عمليات الجيش فى ولاية قندهار الجنوبية.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الدفاع والأمن الأفغانية، بدعم جوي، شنت في الساعات الـ24 الماضية عمليات أمنية فى مقاطعات أرغنداب وبانجواي ومايواند بجنوب مقاطعة قندهار.