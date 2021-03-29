شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاك إسرائيلي لسيادة المياه اللبنانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.

وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم (الإثنين) بأنه تم تسجيل 3 انتهاكات بحرية من قبل زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها نحو 520 مترًا، حيث أقدم عناصر الزوارق على إلقاء 3 قنابل مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

وأشار البيان إلى أنه «تجري متابعة موضوع الانتهاكات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان».