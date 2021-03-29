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انتهاك إسرائيلي لسيادة المياه اللبنانية

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جدة - خالد شويل - واصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.

وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم (الإثنين) بأنه تم تسجيل 3 انتهاكات بحرية من قبل زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها نحو 520 مترًا، حيث أقدم عناصر الزوارق على إلقاء 3 قنابل مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

وأشار البيان إلى أنه «تجري متابعة موضوع الانتهاكات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان».


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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