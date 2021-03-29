شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تحريك السفينة الجانحة بعد نجاح عملية تعويمها..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصل ”الخليج 365” على صور حصرية لتحرك السفينة البنمية "إيفرجرين" ونجاح عملية تعويمها بصورة كاملة بعد جهود السحب والقطر التي قامت بها هيئة قناة السويس.



أول صور لتحريك السفينة الجانحة



تحريك السفينة البنمية

يأتي ذلك في الوقت الذى كشف موقع فيسيل فايندر المختص بمتابعة حركة السفن في قناة السويس عودة السفينة إلى وضعها الطبيعى في القناة بصورة كاملة بعد جهود السحب والقطر التي قامت بها هيئة قناة السويس.

ومن المنتظر أن تخضع السفينة لفحص فنى شامل خلال الساعات المقبلة حتى تحصل على تصديق بالتحرك والمرور، موضحا أن الفرق الفنية ستتولى أعمال الكشف والمتابعة للسفينة قبل تحريكها بصورة كاملة.