تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمساء أمس، بينما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنوك القاهرة، والأهلي المصري، ومصر إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك العربي الإفريقي إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية إلى 15.66 جنيه للشراء, و15.76 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.69 جنيه للشراء، و15,78 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك البركة إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 15.68جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنكي التجاري الدولي، وقناة السويس عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.