اللقطات الأولى لحظة تحرك السفينة إيفر جيفن الجانحة في قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

رصدت عدسة الخليج 365 لحظة تحرك السفينة الجانحة (إيفر جيفن) في قناة السويس، وذلك بعد نجاح جهود تعويمها في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

نشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو للحظة تشغيل محركات السفينة الجانحة في قناة السويس، صباح اليوم الاثنين استعدادًا لتحركها من موقعها في المجرى الملاحي الأهم في العالم.

كانت الأجهزة المعنية، وهيئة قناة السويس، نجحوا في تعويم السفينة الجانحة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بعد محاولات حثيثة لتسيير العمل في المجرى الملاحي للقناة، لتبدأ في تشغيل المحركات لتظهر من السفينة أدخنة عوادم التشغيل.

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه لا يتوقع لجوء السفن لأي طرق بديلة وبحثها عن أي ممر ملاحي آخر، قائلًا: "السفن العالقة في الانتظار موجودة في البحر المفتوح، وكان من الممكن أن تغير من مسارها، ولكن الـ356 سفينة في الشمال والجنوب لم تدخل قناة السويس، ولكننا نقدم خدمة متميزة وطريقا آمنا وقصيرا، ويتم عمل تخفيضات وحوافز وخدمات متميزة للسفن، ولذلك فهي تفضل العبور من قناة السويس.وأضاف "ربيع" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن السفن العالقة في الانتظار كان تتابع على مدار الـ5 أيام ما يتم الوصول له، قائلًا: "السفن لسه موجودة ومحدش غير مساره وبنشكرهم وهنقدملهم خدمة متميزة وهنخلص تواجدهم في القناة بشكل سريع"، موجهًا الشكر لكل الدول التي عرضت المساعدة مثل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والصين واليونان وفرنسا التي عرضت وجود حاملة الطائرات الميسترال في الإسكندرية في حالة الحاجة لخدماتها، وهو أسلوب الدول الصديقة التي تقف بجانب مصر في الأزمات.

وأوضح: "هنبدأ في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا عملية تعويم السفينة بنسبة 100% نظرًا لارتفاع المد لـ2 متر، وسيتم قطر السفينة لمنطقة البحيرات وممكن النهارده بالليل تبدأ حركة الملاحة تشتغل لو مشيت بالطريقة التي وضعناها، وستعود الأمور لطبيعتها والسفن والشركات وتقديم الخدمة بالقناة".