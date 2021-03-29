غدا .. قطع مياه الشرب عن مدينة قها في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع مياه الشرب عن مدينة قها، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عصر يوم الثلاثاء الموافق 30 / 3 / 2021، وحتى الساعة الخامسة مساء اليوم ذاته.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الانقطاع يأتى نظرًا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أنه سيتم الدفع بسيارات لنقل المياه للمناطق المتضررة من الانقطاع طوال فترة أعمال غسيل الشبكات.