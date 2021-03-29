ارتفاع إجمالي ودائع العملاء في البنوك إلى نحو 5.2 تريليون جنيه بنهاية 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع قيمة إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي بنحو 70.6 مليار جنيه خلال ديسمبر الماضي مقارنة بنهاية نوفمبر الماضي.

وبحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي عن فبراير الماضي، والمنشورة على موقعه الإلكتروني، ارتفع إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي إلى نحو 5.197 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 5.126 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي.

واستحوذ القطاع العائلي على 68.7% من إجمالي الودائع بالبنوك والتي تشمل أيضا قطاعي الأعمال العام والخاص والحكومة، بحسب بيانات المركزي.

ووصل إجمالي ودائع القطاع العائلي إلى نحو 3.569 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر مقابل نحو 3.521 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي بزيادة نحو 48 مليار جنيه.

وسجلت ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية نحو 3.116 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 3.072 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة نحو 44.2 مليار جنيه.

فيما سجلت ودائع القطاع بالعملات الأجنبية نحو 453.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 449.3 مليار جنيه في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة 4.3 مليار جنيه.

وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الودائع الحكومية بالبنوك سجل نحو 868.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 865.3 مليار جنيه في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة نحو 3.3 مليار جنيه.

ووصلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية إلى 757.4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 760.1 مليار جنيه في نهاية نوفمبر الماضي بتراجع نحو 2.8 مليار جنيه.

وسجلت الودائع الحكومية بالعملات الأجنبية نحو 111.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 105.2 مليار جنيه في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة نحو 6 مليارات جنيه.

وتتضمن الودائع غير الحكومية نحو 4.328 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 4.261 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة نحو 67.3 مليار جنيه.

وبلغت ودائع قطاع الأعمال الخاص بالعملة المحلية 482.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 460.9 مليار جنيه في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة نحو 21.3 مليار جنيه.

فيما بلغت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية نحو 164.9 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 162.9 مليار جنيه في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة نحو 2 مليار جنيه.

وسجلت ودائع قطاع الأعمال العام بالعملة المحلية نحو 62.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 64.5 مليار جنيه في نهاية نوفمبر الماضي بتراجع نحو 1.8 مليار جنيه.

وسجلت ودائع قطاع الأعمال العام بالعملات الأجنبية نحو 30.4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 30.2 مليار جنيه بزيادة نحو 218 مليون جنيه.