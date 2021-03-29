الصين تدعو الولايات المتحدة إلى التعامل بحكمة مع الشئون المتعلقة بقضية تايوان

ياسر رشاد - القاهرة - دعت الصين، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم محاولة تجاوز الخط الأساسي للصين، والتعامل بحكمة مع الشؤون المتعلقة بقضية تايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - في تصريح، اليوم الاثنين، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقا على انضمام السفير الأمريكي لدى جزيرة "بالاو" إلى وفد الجزيرة في زيارته إلى تايوان - "إن مبدأ صين واحدة معترف به على نطاق واسع للعلاقات الدولية، وتوافق عالمي معترف به ومقبول وتمارسه الأغلبية

العظمى من الدول في العالم، وأن الالتزام بمبدأ صين واحدة هو الإرادة المشتركة والاتجاه السائد".



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وأضاف أن قضية تايوان هي أهم القضايا وأكثرها حساسية بين الصين والولايات المتحدة، واصفا مبدأ صين واحدة بـ"الأساس السياسي" للعلاقات الصينية - الأمريكية.

وتابع "تعارض الصين بشدة جميع أشكال التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، وهذا موقف



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ثابت وواضح.. إن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إدراك الحساسية الكبيرة لقضية تايوان بشكل كامل، والالتزام بمبدأ صين واحدة والبيانات الصينية - الأمريكية المشتركة الثلاثة"، داعيا الولايات المتحدة إلى التوقف عن التبادلات الرسمية مع تايوان وعدم إرسال إشارات خاطئة للقوى الانفصالية الساعية لما يسمى بـ"استقلال تايوان".كما دعت الصين، الولايات المتحدة إلى التعامل بطريقة مناسبة مع الشؤون المتعلقة بقضية تايوان من أجل تجنب حدوث ضرر بالغ في العلاقات الصينية - الأمريكية، والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

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