بريطانيا تسجل 125 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مقاطعة ويلز البريطانية، اليوم الإثنين، تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)؛ ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة في البلاد إلى 209 آلاف و191 حالة.

وأفادت وكالة الصحة العامة بالمقاطعة - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - بأنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة متأثرة بالفيروس؛ ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 5 آلاف و506 حالات.



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وأشارت إلى أنه تم إعطاء مليون و400 ألف و750 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس في المقاطعة، فيما حصل 416 ألفًا و862 شخصًا على جرعتي اللقاح.

وفي السياق ذاته، أعلنت خدمة الصحة بالمملكة المتحدة أنه لأول مرة منذ 14 سبتمبر الماضي، لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة مرتبطة بفيروس "كورونا" في العاصمة البريطانية لندن

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن 23 حالة وفاة إثر الإصابة بالفيروس التاجي خلال نفس الفترة في المستشفيات البريطانية.وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 1ر127 مليون حتى صباح اليوم الإثنين، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 535 مليون جرعة. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 127 مليونًا و117 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 1ر72 مليون، فيما يقترب إجمالي الوفيات من المليونين و784 ألف حالة. وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من 535 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل ثم الهند وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين وبولندا والمكسيك وإيران. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا. وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الاتحاد الأوروبي ثم الهند والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة الملقّحين بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان. تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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