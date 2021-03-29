استئناف الملاحة في قناة السويس بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة

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قال رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، إن حركة الملاحة استؤنفت في القناة بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة.

وذكر التلفزيون المصري أن السفينة «إيفر جيفن» تتحرك باستخدام المحركات صوب منطقة البحيرات المرة.

وأكدت مصادر وبيانات شحن وشاهد أن السفينة العالقة في قناة السويس تم تعويمها.

كان مصدر في قناة السويس أفاد، في وقت سابق اليوم، بأن السفينة، التي بدأ تعويمها، صباح اليوم الاثنين، انحرفت وأصبحت بعرض القناة مرة أخرى بفعل الرياح الشديدة قبل المحاولة التالية لتحريكها.