مصر.. حبس 8 أشخاص بحادث تصادم قطاري سوهاج

ابوظبي - سيف اليزيد - أمر النائب العام المصري بحبس 8 أشخاص في حادث قطاري سوهاج، جنوب العاصمة، الذي وقع الجمعة الماضية وتسبب في وفاة 18 وإصابة 200 آخرين بينهم أطفال.

وقررت النيابة العامة المصرية، اليوم، حبس سائقي القطارين ومساعديهما ومراقب برج محطة سكة جديد "المراغة" ورئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط ومراقبين بالقسم، احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة تصادم القطارين بسوهاج.

وشهدت مصر، الجمعة، حادث أليم بتصادم القطارين بشريط السكة الجديد جوار مزلقان "السنوسي" بقرية "الصوامعة" غرب مركز طهطا بمحافظة سوهاج، فانتقلت لمعاينة مسرح الحادث وخلصت إلى تصور مبدئي لوقوعه، بأن صطدام القطار الإسباني القادم من الجهة القبلية بالقطار المميز أثناء توقفه جوار المزلقان فانقلبت عربات من القطارين وخرجت عن مسارها مما أحدث وفاة 18 وإصابة 200 منهم أطفال من مستقلي القطارين فضلا عن الثور على أشلاء آدمية متفرقة.

وكانت النيابة العامة فضلا عن القرارات التي أمر بها المستشار النائب العام في مستهل التحقيقات يوم وقوع الحادث قد استمعت حتى تاريخه إلى 133 مصابا منهم مودعون في مستشفيات في سوهاج وأسيوط، وآخرون مثلوا أمام النسابة العام بمحافظتي قنا والأقصر، كما استمعت إلى شهادات 10 مسئولين من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمنطقة وسط الصعيد، وكذلك شهادة أفراد الشركة الثلاثة المعينين لتأمين القطارين وكذلك شهادة عامل مزلقان السنوسي وبديله خفير المزلقان النظامي ورئيس القطار الإسباني وكمسريين بالقطارين واثنين من القطانين بمحيط موقع الحادث.

وأجرت النيابة العامة لمحاطتين لسير القطارين من محطة سكة جديد المراغة حتى مزلقان السنوسي لبيان مدى سلامة فاعليته وقدرته على توقيف الجرار بتبادل الإشارات الكهربائية بين وبين أبراج الإشارة بشريط السكة الحديدية محل الحادث، بالإضافة إلى الاستثمار إلى المحادثة اللاسلكية المجراة بين سائق القطار المميز وقسم المراقبة المركزية بأسيوط.