مستشارية الأمن القومي تعلن تشكيل لجنة لمحاربة ظاهرة غلاء الأسعار

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "تنفيذاً لتوجيه رئيس الوزراء، عقد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم، اجتماعا مع وزيري التجارة والزراعة ورئيس أركان قيادة العمليات المشتركة، وممثل عن جهاز الأمن الوطني وممثل عن الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية، لوضع خطط عملية، لمعالجة ارتفاع الأسعار وحماية المنتوج المحلي ومنع التهريب".وناقش الاجتماع، بحسب البيان "مواضيع ارتفاع الأسعار والتهريب، والخطط الكفيلة بمعالجة الارتفاع الأخير في أسعار المواد الغذائية، وحماية المنتوج المحلي، ومحاربة الفساد والغلاء والاهتمام بسلة المواطن الفقير، خصوصا وأن شهر رمضان المبارك على الأبواب، مايستدعي مراعاة شريحة كبيرة من العراقيين، لتأمين احتياجاتهم الغذائية وتحسين مفردات البطاقة التموينية".

وتمخض عن الاجتماع "تشكيل لجنة لإعداد ورقة ترفع بشكل عاجل إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمن الوطني، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق مستوى معيشي لائق للمواطنين، من خلال متابعة الأسعار ومنع التهريب ومحاسبة المقصرين".

