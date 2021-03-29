انت الان تتابع خبر عودة الملاحة في قناة السويس بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيأة قناة السويس، اليوم الاثنين، عودة الملاحة في قناة السويس بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة.
وقالت هيأة قناة السويس، انه "تم تعويم السفينة الجانحة وعودة الملاحة في القناة".
وكانت قد اعلنت الهيأة في وقت سابق، ان "السفينة العالقة في قناة السويس عادت إلى الجنوح في عرض القناة بسبب الرياح الشديدة".
واضافت ان "السفينة الجانحة في قناة السويس عادت إلى مسارها الطبيعي".
وكانت قد اعلنت الهيأة في وقت سابق، ان "السفينة العالقة في قناة السويس عادت إلى الجنوح في عرض القناة بسبب الرياح الشديدة".