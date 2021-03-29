عودة الملاحة في قناة السويس بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة

وقالت هيأة قناة السويس، انه "تم تعويم السفينة الجانحة وعودة الملاحة في القناة".

واضافت ان "السفينة الجانحة في قناة السويس عادت إلى مسارها الطبيعي".

وكانت قد اعلنت الهيأة في وقت سابق، ان "السفينة العالقة في قناة السويس عادت إلى الجنوح في عرض القناة بسبب الرياح الشديدة".

