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عودة الملاحة في قناة السويس بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيأة قناة السويس، اليوم الاثنين، عودة الملاحة في قناة السويس بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة.
وقالت هيأة قناة السويس، انه "تم تعويم السفينة الجانحة وعودة الملاحة في القناة".

واضافت ان "السفينة الجانحة في قناة السويس عادت إلى مسارها الطبيعي".

وكانت قد اعلنت الهيأة في وقت سابق، ان "السفينة العالقة في قناة السويس عادت إلى الجنوح في عرض القناة بسبب الرياح الشديدة".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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