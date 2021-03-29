وزير الخارجيّة الأردني يصل إلى بغداد

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحاف ، في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين يستقبل وزير خارجيّة الأردني أيمن الصفديّ في مطار بغداد الدولي".

وكان الصحاف، قد أعلن أمس الأحد، أن "وزير الخارجية سيستقبل وزير خارجيّة المملكة الأردنيّة الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجيّة جمهوريّة مصر العربيّة سامح شكري، وذلك لإنعقاد الإجتماع الثلاثي على المستوى الوزاري".

