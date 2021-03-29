السومرية تنفرد بنقل مباراة العراق واوزبكستان في الساعة الرابعة عصراً

وستجري المباراة على ملعب (ألي) بنادي بونيودكور الرياضي، في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الاثنين في إطار تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المؤهلة للدور الحاسم من بطولة كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.ويسعى مدرب الوطني كاتانيتش الى الاستفادة من هذه المباراة الودية من خلال الزج بجميع اللاعبين لتحديد نقاط القوة والوقوف على مواطن الضعف وتصحيحها قبل الدخول في مهمته المقبلة في التصفيات.

ويتصدر منتخبنا الوطني لائحة المجموعة الثالثة برصيد (11 نقطة)، ويأتي الفريق البحريني ثانيا بـ(9 نقاط)، وايران ثالثا بـ(6 نقاط)، ويحتل هونغ كونغ المرتبة الرابعة بـ(5 نقاط)، بينما يتذيل كمبوديا القائمة بنقطة واحدة فقط.