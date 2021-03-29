شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يوافق على تخفيض رسوم تشغيل طلمبات المياه للنصف وإعفاء ذات سعة 100 لتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب على تخفيض الرسم المخصص، وجاء التخفيض بناء على اقتراح النائب أشرف رشاد بتخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أى آلة رفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، من خمسة الاف جنيه من خمسة الاف جنيه كل خمس سنوات الى 250 جنيها كل سنة.على ان يعفى من الرسم الطلمبات اقل من مائة لتر و التى تروى مساحة لاتجاوز 10 افدنة.

وقال "رشاد" إن نواب مستقبل وطن عقدوا اجتماع مع مسئولى الرى للوصول إلى صياغة تقف إلى جانب الفلاح بدون أن نأتى على حقوق الدولة.

ونصت المادة 38 من مشروع القانون كما وافق عليها المجلس كما يلى:

لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لايجاوز مقداره 250 جنيها عن كل سنة وتنظم اللائحة التنفيذية فئات الرسم الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك ويعفى من الرسم الطلمبات اقل من مائة لتر و التى تروى مساحة لاتجاوز 10 أفدنة.