شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى لـ"طاقة النواب" يصل السويس لتفقد محطة توليد الكهرباء البخارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، وفد برلمانى من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، إلى محافظة السويس لتفقد محطة توليد كهرباء السويس البخارية، والوقوف علي سير أعمالها ومقاومتها.

وكان في استقبال الوفد البرلماني، المهندس محمد أبو سنة رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء، والمهندس أشرف كمال الدين عشبه، رئيس قطاعات الانتاج، والمهندس مصطفي النحال رئيس قطاع محطة السويس.

ومن المتوقع أن يتفقد الوفد البرلماني على مدار اليوم الإثنين، جميع أقسام المحطة والتشغيل فيها، فى إطار الزيارة التى تستمر حتى غدا الثلاثاء، بهدف وقوف اللجنة على آخر تطورات محطات الطاقة.

ويضم الوفد البرلماني، الذي يترأسه النائب حسام عوض الله، كلا من رشا رمضان، وكيل اللجنة، ومحمد الجبلاوى وكيل اللجنة، وأمين السر خالد مشهور، فضلا عن النائب أحمد عبد الفتاح، عيد حماد، وعادل صلاح منصور، وعبد الباقي تركيا، إمام منصور، أسامة حبيب، سحر معتوق، خالد تامر، محمد بهجت، أحمد محمد أحمد، عبد الناصر عطيه، علي نور، رشا حسني، أيه فوزي فتي، سناء طايع، مروة رفعت، هويدا السعيد.