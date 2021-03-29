شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يطالبون بتكريم قيادات قناة السويس..ويؤكدون: محنة السفينة كشفت الحاقدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن المحنة معلم عظيم وهى أكبر جهاز لكشف الكذب لكل من قال إنه صديق أو حليف أو خصم، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وأضاف :" محنة السفينة فى قناة السويس أظهرت لمصر من الشامت والحاقد ومن يقف للبلد وهى كاشفة للقيادات والكفاءات"، مطالبا بأن يذهب وفد من مجلس النواب لتكريم رجال قناة السويس أو ياتوا إلى المجلس ونكرمهم وهذا أقل حاجة".

ولفت أحمد خليل أن المحنة كبسولات عزة وطموح فالعالم كله مهتم وبقينا الخبر الأول فى كل الجرائد يتساءل كيف ستتعامل مصر مع الأزمة الكبيرة، مضيفا:" أثمن دور القيادة السياسية المصرية على التصميم على اللغة الإيجابية رغم كل الاحباطات لكل المسؤلين، وسعيد أننا أنهينا الأزمة بالكفاءة ومصر أرسلت رسالة للعالم أننا نستطيع حل الأزمة والنجاح فى إدارتها".

فيما أشار النائب يحيى كداونى إلى أن هيئة قناة السويس تحتاج من البرلمان دعم لتوفير المعدات لإدارة مثل هذه الازمة.

وقال النائب طارق رضوان إنه من المهم أن تكون هناك إدارة لتحريك 400 سفينة محتجزة منذ هذه الأزمة، تكون على نفس المستوى من الإدارة التي إستطاعت حل ازمة السفينة الجانحة.

واشار إلى أنه عندما حدثت هذه الواقعة كان هناك تربص وتشهير بقدرة مصر والآن يجب على الإعلام المصري توصيل ما حدث من إنجاز ونجاح لحل هذه الأزمة، ولابد من مواجهة التقليل من قدرات مصر، وطالب ـن يكون الإعلام هو الفاعل وليس رد الفعل.