شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يشيدون بنجاح مصر فى تعويم السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى حبالى، إشادة بنجاح مصر فى تعويم السفينة البنمية بقناة السويس، ووجه النواب الشكر للرئيس والدولة المصرية وقيادتها والعاملين بقناة السويس والقوات البحرية على الجهد الذى تم بذله ليل نهار لتعويم السفينة.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب،: "وسط حوادث مؤلمة الأيام الماضية يأتى ويهل علينا خبرا مفرحا بشأن بداية تعويم سفينة الحاويات البنمية"، مضيفا،: "خلال الستة أيام الماضية تابعت مع الفريق أسامة ربيع كل ما يدور داخل قناة السويس من جنوح السفينة".

وأضاف "عابد" :"أى مركب تمر فى قناة السويس يكون مسئؤل عنها قبطان السفينة والمرشد البحرى يوجه القبطان والقرار فى الآخر يكون من خلال القبطان وكل الأبحاث العالمية أشارت إلى أن هذه السفينة التى تحمل الآلاف الأطنان لن تتحرك قبل 3 شهور، لكن اليوم تحركت السفينة بنسبة 80% وسيتم تعويمها مع المد الساعة 11 او 12 بنسبة 100%".

وقال النائب ضياء داود، خمسة أيام مضت ثقيلة علينا وعلى الشعب المصرى بأحداثها وانفراجة اليوم تؤكد أن الدولة المصرية قادمة، وأن المتربصين سيسقطون على صخرة وحدة الشعب المصرى و قوته".

وقال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحادثة دعت العالم إلى أن ينظر إلى شريان هام وهو قناة السويس"، لافتا إلى أن انشاء الرئيس قناة جديدة أثبت أهميته مع جنوح السفينة، موجها التحية والتقدير لرجال قناة السويس على المجهود الضخم لنخرج من الأزمة فى زمن قاسى".

وقال النائب السيد شمس الدين،:"الشعب المصرى دائما يعرف عند الشدائد بأصله الكريم ولا ننسى الموقف الطيب للقوات المسلحة فى أزمة قناة السويس، وما بذلته القوات البحرية حتى نخرج سالمين غانمين"، مضيفا :"ظهر المعدن الأصيل للشعب المصرى فى حادث قطارى سوهاج أيضا".



الجلسة العامة بمجلس النواب (2)



الجلسة العامة بمجلس النواب (5)