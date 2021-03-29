شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يستقبل سفير الإمارات ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب اليوم الدكتور حمد سعيد الشامسى، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة فى القاهرة، وذلك لتقديم التهنئة له لتوليه رئاسة مجلس النواب، بحضور المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.

وفى مستهل اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على عمق العلاقات المصرية الاماراتية، ووحدة الأهداف فى المجالات كافة، خاصة ما يتعلق بالعلاقات البرلمانية.

من جانبه أكد الدكتور حمد سعيد الشامسى، سفير الإمارات أن بلاده حكومة وشعبًا يكنون كل الحب والتقدير ومشاعر الأخوة للشعب المصرى، لافتًا إلى قوة العلاقات المتميزة بين مؤسسات البلدين خاصة مجلس النواب المصرى والمجلس الوطنى الاتحادى، وما يقومان به من دور تشريعى ورقابى يسهم فى صنع السياسات العامة وخطط التنمية فى البلدين.