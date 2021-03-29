شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يوجهون التحية لرجال هيئة قناة السويس: أبلغ رد على المتربصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، التحية والتقدير لرجال هيئة قناة السويس بعد نجاهم فى تعويم السفينة الجانحة بالمجرى الملاحى لقناة السويس، مؤكدين أن ما حدث بأيادٍ مصرية هو أبلغ رد على الحملات التى تتعمد الإساءة إلى مصر والنيل من قناة السويس.

ومن ناحيته قال النائب مصطفى بكرى، إنه منذ أسبوع تقريبا جنحت سفينة "إيفرجرين" بقناة السويس، وأكدت تقارير عالمية أن الأمر قد يستغرق أكثر من شهرين، مُشيرا إلى أن الأيام الماضية عملت الدولة المصرية بجد واجتهاد لتجاوز الأزمة، وكان هناك 10 قاطرات مصرية عملت بدأب على مدار الساعة.

وأشار بكرى إلى أن العالم حاول إثبات فشل إدارة هيئة قناة السويس لسبب أو أكثر إلا أن إدارة الهيئة والقوات المسلحة المصرية كانت عند مستوى المسئولية وتوجيهات الرئيس السيسى، لافتا إلى أنه منذ ساعات قليلة نجحت إدارة الهيئة فى دفع السفينة للتعويم وما هى ساعات ويفتح الباب أمام الملاحة البحرية.

وتابع بكرى قائلا: "لا نعتقد أن ما حدث سيوقف الحملات التى تتعمد الإساءة إلى مصر والنيل من قناة السويس"، مؤكدا أن القيادة المصرية وتعاملها بمسئولية مع الحادث نجح فى تحقيق الهدف، مضيفا: "ما حدث رسالة من مصر للعالم بأسره بأن الوطن يمضى نحو الأمام وقادر على مواجهة الأحداث بمسئولية".

وبدوره وجه النائب فريد البياضى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، التحية نيابة عن الهيئة البرلمانية للحزب لرجال هيئة قناة السويس، مطالبا بتقرير وافى وشفاف عما حدث وكشف أوجه القصور إن وُجدت لضمان عدم تكرارها.

وفى السياق ذاته قال النائب على بدر، إن الحادث أكد على الفكر المتطور للقيادة السياسية والرئيس السيسى، قائلا: "مصر لديها قيادة واعدة وفكر متطور"، فيما أعرب النائب أحمد العوضى عن اعتزازه وفخره برجال هيئة قناة السويس، قائلا: "ما حدث إنما يدل على قدراتهم المتطورة وفكرهم وعلمهم القادر على تخطى أى أزمة داخل قناة السويس".

وبدوره قال النائب محمد عطية الفيومى، إن كثيرون شككوا فى قدرة المصريين على فتح القناة، مضيفا: "لكن المعدن الأصيل وروح التحدى مكنت المصريين من عبور الأزمة التى حاول كثيرون استغلالها لطرح بدائل للقناة"، مشددا: "لا يوجد بدائل لقناة السويس وستظل القناة رمز النضال المصرى".

وفى السياق ذاته قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، إن مصر أثبتت للعالم أجمع أنها قادرة على حماية الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية فى قناة السويس، موجها الشكر لكل القائمين على هذا العمل العظيم.