شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تُعلن الموافقة على تطعيم أعضاء مجلس النواب ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الحكومة على تطيعم أعضاء مجلس النواب بلقاح ضد فيروس كورونا، واقترح النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، رفع الجلسات العامة لمجلس النواب لحين تطعيم الأعضاء بلقاح فيروس كورونا المستجد، قائلا: "نحن نجتمع يوميا بهذا العدد الكبير وكثير من الزملاء سقطوا، وسؤالى لوزيرة الصحة، هل مجلس الوزراء لم يُطعم حتى الآن"، مضيفا: "أقترح رفع جلسات المجلس لأن هناك زملاء يسقطون يوميا، إذا كان يجب ألا يكون هناك تجمعات ليرفع المجلس جلساته حتى يتم تطعيم أعضاء المجلس، وهذا الكلام ينطبق كل الشعب المصرى".

ومن ناحيته أيد المستشار دكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، ما ذكره بكرى، قائلا: "سوف نسعى جاهدين لهذه الخطوة"، ليطلب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الكلمة خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، قائلا: "طلبت بالفعل من وزيرة الصحة ووافقت، وطلبت من الأمين العام كشف بالأسماء لإرساله لوزيرة الصحة"، ودعا المستشار دكتور حنفى جبالى أعضاء المجلس اتخاذ كافة وسائل الاحتياط ضد المرض اللعين إلى أن يزول وإلى حين تلقى اللقاح.