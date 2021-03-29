شكرا لقرائتكم خبر عن هبة الله العوضى تؤدى اليمين الدستورية خلفا للواء الراحل كمال عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت النائبة هبة الله محمد العوضى اليمين الدستورية اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب قبل مباشرة عمها خلفا للراحل الفريق كمال عامر.

وتنص المادة 104 من الدستور على أنه يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب جبالى قال إنه ورد اليه كتاب المستشار احمد مطر القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يخطرنى فيه باسم المرشح الاحتياطى فى القائمة الوطنية الذى يحل محل اللواء الراحل كمال عامر وهى هبة الله العوضى".

يذكر أن المادة 25 من قانون مجلس النواب تنص على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".