شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يوجه التحية لرجال هيئة قناة السويس لجهودهم في تعويم السفينة الجانحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حزب إرادة جيل رسالة تحية وتقدير لرجال وخبراء هيئة قناة السويس، لنجاحهم فى إدارة الأزمة وبدء عملية تعويم السفينة "ايفرجرين" الجانحة بالمجرى الملاحى، وأكد تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، أن الرأي العام العالمي تابع باهتمام شديد هذا الحادث الأول من نوعه فى تاريخ قناة السويس، كما تابع الرأي العام المصرى بفخر واعتزاز محاولات وجهود الخبراء المصريين لتعويم السفينة وإعادة فتح الملاحة بقناة السويس.

وأشار إلى أنه رغم الحادث تسبب في خسائر كبيرة وارتفاع سعر النفط العالمى، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أهمية قناة السويس كشريان لجميع دول العالم، دعا تيسير مطر إلى ضرورة إجراء تحقيق شفاف وإعلان نتائج هذا التحقيق على العالم اجمع وأن تحصل هيئة قناة السويس على تعويضات من الشركة المالكة لهذه السفينة، كما دعا لضرورة الاستفادة من دروس هذا الحادث حتى لا يتكرر مستقبلا وأن يحفظ الله مصر وشعبها.

وقد أكد الفريق أسامة ربيع ، رئيس الهيئة ، فى بيان ، أنه تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80 ، وابتعاد مؤخرة السفينة 102 بدلًا من 4 أمتار ، ومن المقرر استمرار المناورات مرة الأخرى بعد ساعتين لمحاولة تعويم السفينة لاستغلال ارتفاع منسوب المياه لتصبح فى منتصف قناة السويس ، لاستئناف عودة حركة الملاحة مرة أخرى.

وتنتظر 400 سفينة عودة الملاحة مرة أخرى بالإضافة إلى الـ 13 سفينة الحالية ، وتقدم هيئة قناة السويس كل الدعم اللوجيستى لهذه السفن وتقدم رعاية كامل داخل هذه السفن، وتقديم حزمة من الدعم التحفيزى بعد أن علقت رحلاتها عدة أيام بسبب حادث السفينة البنمية العملاقة.

يذكر أن الجميع ينتظر عودة الملاحة مرة أخرى بقناة السويس ، وذلك عقب جنوح السفينة التى عطلت الحركة بالمجرى الملاحي ، وأكد الفريق أسامة ربيع ، أن الرأى الأول يكون لقبطان السفينة وليس المرشدين.