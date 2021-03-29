البنزرتي يعلن عن قائمة 20 لاعبا التي ستشد الرحال إلى جنوب إفريقيا

جدة - عبدالحي حسين -

أعلن فوزي البنزرتي مدرب الوداد الرياضي لكرة القدم، عن قائمة الفريق التي ستشد الرحال صوب جنوب إفريقيا، الثلاثاء المقبل، استعدادا لمباراة كايزر شيفس، برسم الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة 20 لاعبا، يتقدمهم الوافد الجديد منصف أشراشم؛ فيما لن يلتحق مع الفريق، كل من الحارس التكناوتي، والمهاجم أيوب الكعبي، والليبي مؤيد اللافي، إذ جاء استبعاد هؤلاء من اللائحة؛ كون الفريق ضمن تأهله للدور الموالي.

وفيما يلي القائمة كاملة:

“يانيس حنين – عيسى السيودي – أمين فرحان – الشيخ كومارا – محمد رحيم – بدر كدارين – زكرياء الكياني- أيوب بن الشاوي- حمزة بنعلال – حمزة أسرير- أيوب المودن- سفيان كركاش- أنس سرغات – عبد الرحيم الرايس – رضا رحيم – بلال الزياني- منصف أشراشم – بديع أووك- بابا توندي- زهير المترجي

جدير بالذكر، أن الوداد الرياضي سيواجه نظيره كايزر شيفس الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل بداية من الساعة الخامسة مساء، برسم الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.