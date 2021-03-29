المنتخب الوطني يواصل استعداداته لمباراة الثلاثاء أمام بوروندي

جدة - عبدالحي حسين -

واصل المنتخب الوطني لكرة القدم، استعداداته لمباراة الثلاثاء أمام بوروندي، بإجراء حصة تدريبية مساء أمس الأحد، بمركب محمد السادس بالمعمورة، كانت مخصصة للجانبين البدني والتقني.

وعرفت الحصة ليوم أمس، التي انطلقت على الساعة الخامسة مساء، وامتدت لساعة ونصف، مشاركة جميع العناصر الوطنية دون إصابات تذكر، على أن يجري الأسود اليوم الإثنين آخر حصة تدريبية لهم، قبل مواجهة بوروندي.

وفي السياق ذاته، أسندت مهمة قيادة مباراة المغرب وبوروندي، للحكم الكاميروني نكوا بليز يوفن، بمساعدة كل من رودريغ مينيي، ورونالد بيجوه.

جدير بالذكر، أن المنتخب الوطني كان قد ضمن تأهله لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، لتبقى مباراة الثلاثاء شكلية، إذ يحتل الأسود صدارة المجموعة ب11 نقطة، متبوعا بموريتانيا بست نقاط، وبوروندي بخمس، فيما الرتبة الرابعة عادت لجمهورية إفريقيا الوسطى.