دولة الإمارات تقدم 8.1 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الإثنين، تقديم 50 ألفا و90 جرعة من لقاح كورونا خلال آخر 24 ساعة.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تمَّ تقديمها حتى الإثنين 8,133,841 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 82.24 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد - 19".