عاهل الأردن يوافق على تعديل وزاري محدود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، الإثنين، على تعديل وزاري محدود في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية الحكومية، فإن التعديل يشمل حقيبتي العمل والصحة.



وتضمن الأمر الملكي الموافقة على تعيين فراس إبراهيم الهواري وزيرا للصحة، ويوسف محمود الشمالي وزيرا للعمل.

وبالفعل، أدى الوزيران الجديدان اليمين الدستورية ظهر اليوم، أمام العاهل الأردني في قصر الحسينية في عمان.

وحضر مراسم أداء اليمين رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي، يوسف حسن العيسوي، وفق المصدر ذاته.

وقبل الملك عبدالله استقالة وزيري العمل والصحة، معن مرضي القطامين ونذير مفلح عبيدات على الترتيب، اعتبارا من 13 مارس/آذار الجاري.

وكان وزير الصحة قدم استقالته بالفعل قبل أسابيع، على خلفية وفاة 8 مرضى بفيروس "كورونا" جراء نقص الأكسجين في مستشفى حكومي.