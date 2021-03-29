روسيا: 293 وفاة و8711 اصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اعلنت السلطات الروسیة، الیوم الاثنین، عن تسجیل 293 حالة وفاة و8711 اصابة جدیدة بفیروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضیة.



وقال مركز العملیات الخاص بمكافحة كورونا في بیان "ان الحصیلة الاجمالیة للوباء ارتفعت وفقا لھذه المعطیات الى 98033 وفاة و4528543 اصابة".

وذكر البیان ان عدد المصابین الذین تماثلوا للشفاء خلال ال 24 ساعة الماضیة بلغ 7280 لیرتفع اجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي الى 4146408).