محافظ حضرموت يفتتح معرض الشهر الكريم "الخيمة الرمضانية" بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا، معرض الشهر الكريم "الخيمة الرمضانية"، تحت شعار "الوفاء لحضرموت"، التي تقيمها المؤسسة الاقتصادية اليمنية، بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة حضرموت، برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.



وطاف المحافظ البحسني، ومعه وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي، ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت الشيخ فارس بن هلابي، ومدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت سعيد صالح مرزوق، بأركان وزوايا المعرض التي تشارك فيه أكثر من 22 شركة تجارية، ونحو 25 من سيدات الأعمال، متعرفاً على أقسام المعرض التي تضم المواد الغذائية الأساسية والتكميلية والأدوات والاواني المنزلية وجميع احتياجات ومتطلبات الشهر الكريم.

وأشاد محافظ حضرموت بالجهد المبذول من المؤسسة الاقتصادية بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة حضرموت في سبيل أن تكون الخيمة الرمضانية جاهزة قبل شهر رمضان المبارك، للتخفيف عن المواطنين، معبراً عن الشكر لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وتوجيهاته للسلطة المحلية بحضرموت بالبحث عن حلول تخفف عن المواطنين الغلاء المعيشي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، جراء الأوضاع التي تمر بها البلد.

وأشار المحافظ البحسني إلى أن رمضان هذا العام يأتي والبلاد تمر بظروف استثنائية خصوصاً تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا، داعياً المواطنين إلى الالتزام والتقيد بكافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والمواظبة على التعقيم لليدين ومواقع العمل والمواقع العامة، لمنع تفشي الموجة الثانية من الوباء، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ولفت محافظ حضرموت إلى أن تعاون المواطنين من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيساعد الجهات المنظمة للخيمة الرمضانية بتقديم الأفضل وتطوير ومواصلة العمل بالمعرض، محذراً من التهاون بوسائل الحماية والوقاية، الأمر الذي سيدفع السلطة المحلية بالمحافظة إلى أن تضطر لإغلاق المعرض، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من تفشي الموجة الثانية من الوباء.

وشدد محافظ حضرموت على أهمية تنظيم دخول المواطنين إلى المعرض على مجموعات خصوصاً في أوقات الذروة للحد من الازدحام داخل الخيمة الرمضانية، وقال:"إن المعرض يتواجد فيه طاقم طبي يعمل على تقديم الخدمات الصحية للزوار، من خلال فحص درجة حرارتهم وتعقيمهم وإلزامهم بارتداء الكمامة قبل الدخول إلى الخيمة"