الامارات.. بلدية دبي تغلق 16 مؤسسة خالفت الإجراءات الاحترازية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذ مفتشو بلدية دبي 11765 زيارة تفتيشية على المؤسسات خلال الفترة من 23- 28 الشهر الجاري، أسفرت عن إغلاق 16 مؤسسة ومخالفة 25 مؤسسة، وتوجيه 116 تنبيهاً ، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 97.3 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 11 ألفاً و613 مؤسسة، وفقا للبيان.



ووفقا لبلدية دبي فتم إغلاق 7 مغاسل و4 مؤسسات غذائية وصالونين ومركز تدليك ومركزي لياقة تم إغلاقهما بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، وذلك بسبب عدم الالتزام بالممارسات الصحية والإجراءات الوقائية والنظافة الشخصية وعدم التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

ويحرص مفتشو بلدية دبي على تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع خلال الجولات الرقابية على المؤسسات، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها، حيث يقوم مفتشو بلدية دبي يومياً بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال جولاتهم على المؤسسات، والتي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابة البلدية، حيث تشمل هذه الإجراءات اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات من بينها: الالتزام بالتباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إضافة إلى التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.