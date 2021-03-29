شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان اللبناني: سنغرق كسفينة تايتانيك إذا لم تتشكل حكومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الاثنين، من أن لبنان سيغرق مثل سفينة تايتانيك إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة، بالتزامن مع إقرار النواب، في جلسة عامة، قانون استعادة الأموال المنهوبة، وسلفة خزينة ب200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان.

وحذّر بري، في افتتاح الجلسة «البلد كله بخطر إذا لم تتألف حكومة وسنغرق كسفينة تايتانيك من دون استثناء».

ويعاني لبنان من خلاف محتدم بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ورئيس الجمهورية ميشال عون، على تشكيل حكومة جديدة منذ أشهر، ما يبدد الآمال في وقف الانهيار المالي في لبنان. ومن دون تشكيل حكومة جديدة لن تتمكن من تنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على مساعدات خارجية.

ووافق البرلمان، الاثنين، على قرض بقيمة 200 مليون دولار يُخصص لمصلحة واردات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء. وجاءت موافقة المجلس على القرض بعد أن قال وزير الطاقة إنه لم تعد هناك أموال للواردات بعد مارس/ آذار.

وأُغلقت محطة الزهراني للكهرباء، وهي واحدة من محطات الكهرباء الأربع الرئيسية في لبنان، بعد نفاد الوقود لديها.

وقال بري «حسناً فعلت اللجان المشتركة بإعطاء سلفة الكهرباء، لأننا أمام تعتيم البلد نهائياً، وبين أن يقول الناس إن المجلس النيابي عتم البلد أو أعطى السلفة، فالخيار الأول أكثر مرارة من الثاني».