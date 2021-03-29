شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تكشف عن «السيناريو الأرجح» لانتقال «كورونا» إلى الإنسان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ.ف.ب

خلص تقرير مشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية وآخرين صينيين إلى أن انتقال فيروس «كورونا» إلى الإنسان عبر حيوان فرضية «محتملة إلى محتملة جداً»، مقابل «استبعاد تام» لفرضية تسرّب الفيروس من مختبر.

وبحسب النسخة النهائية للتقرير، شدّد الخبراء الذين قال بعضهم: إنهم لم يكن لديهم المجال الكافي للعمل بحرية خلال فترة الأسابيع الأربعة لإقامتهم في الصين، على «ضرورة إجراء تحقيقات أخرى تشمل نطاقاً جغرافياً أكبر»؛ وذلك نظراً لما كتب عن دور حيوانات أليفة كوسيط في نقل الأمراض المستجدة.

وقالت الدراسة: إن انتقال الفيروس من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر هو «السيناريو الأكثر رجوحاً»، وأن مسألة تفشيه من مختبر «غير مرجحة للغاية». واقترح الفريق القيام بمزيد من البحث في كل مجال، باستثناء فرضية تسرب الفيروس من مختبر. وتأخر الفريق في إصدار الدراسة مراراً، ما أثار تساؤلات عدة، وسط اتهامات بمحاولة تحريف الاستنتاجات؛ لمنع اتهام بكين بالتسبب في انتشار الوباء.