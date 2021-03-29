شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب أوروبي بفكرة كأس العالم للأندية النسائية لكرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

رحبت رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم بفكرة إطلاق كأس العالم للأندية للكرة النسائية «خلال مدة قصيرة نسبياً»، وقال رئيسها التنفيذي تشارلي مارشال: إن الرابطة تعتبر البطولة جزءاً من استراتيجيتها الهادفة إلى المساعدة في تطوير الكرة النسائية.

وتستعد الرابطة التي ينتمي إلى عضويتها أكبر أندية أوروبا لإطلاق استراتيجية «ساهم في التغيير» الخاصة بالكرة النسائية، الاثنين، وقالت الرابطة: إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى «تعزيز الاستدامة في أوساط اللعبة، واكتشاف فرص مالية جديدة وإنشاء أندية جديدة للكرة النسائية عبر أنحاء أوروبا».

وانطلقت بطولة كأس العالم للأندية للرجال في 2000، ويشارك فيها الأندية أبطال القارات، وتقام بنظام خروج المغلوب، وبايرن ميونيخ الألماني هو حامل اللقب الحالي للبطولة.

وأوصح مارشال للصحفيين أن «فكرة إطلاق كأس العالم للأندية للكرة النسائية بعد مدة قصيرة نسبياً هي فكرة مثيرة، وأنا أعرف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) متحمس جداً للفكرة أيضاً».

وتحدثت كلير بلومفيلد الرئيسة الجديدة للكرة النسائية في الرابطة عن وجود خطط أيضاً لإطلاق بطولة أوروبية أخرى للسيدات تعادل الدوري الأوروبي للرجال.