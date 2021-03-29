شكرا لقرائتكم خبر عن غنتوت يتوج بطلاً لكأس رئيس الدولة للبولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

توج فريق غنتوت بلقب بطولة كأس رئيس الدولة للبولو، بعد تغلبه على فريق الحبتور في ختام البطولة التي ينظممها نادي غنتوت برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبلولو.

وتوج الفائزين الشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري، وزايد خليفة العبودي الزعابي المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وحقق فريق غنتوت اللقب الغالي بعد تغلبه على فريق الحبتور للبولو بنتيجة 7/9 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الشيخ زايد للبولو، وفي مباراة تحديد المركز الثالث والرابع التي أقيمت قبل المباراة النهائية، حقق فريق أبوظبي المركز الثالث بعد فوزه على فريق ياس القابضة بنتيجة 5/9.

وثمن زايد خليفة الزعابي، رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو للموسم الرياضي، الذي اختتم بحصول فريق النادي على أربع بطولات في موسم استثنائي في ظل جائحة كورونا، ووجه الشكر إلى سموه على متابعته وحرصه على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة في الإمارة.

وأشاد الزعابي بدعم مجلس أبوظبي الرياضي والشركات الراعية وشكر فريق عمل نادي غنتوت واللجنة المنظمة العليا؛ للدور الكبير الذي قاموا به من انطلاق الموسم وحتى نهايته، وأعرب عن سعادته بحصول فريق غنتوت للبولو على أهم أربع بطولات في الدولة؛ وهي: بطولة الإمارات الدولية للبولو، بطولة جمعية الإمارات للبولو، وكأس دبي الذهبية، وكأس رئيس الدولة للبولو، متمنياً من الجميع الاستمرار على هذا المستوى.