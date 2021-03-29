شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو قد يشهد مشاركة رياضيين أجانب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

قال منظمون، الاثنين، إن من الممكن دعوة رياضيين أجانب للمشاركة في بعض الأحداث التجريبية في اليابان قبل انطلاق الدورة الأولمبية الصيفية بالعاصمة طوكيو في 23 يوليو/ تموز المقبل.

وهذه الأحداث التجريبية ستكون بمثابة تدريبات على كيفية منع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار في ظل استمرار الجائحة.

وقال ياسو موري المسؤول البارز في اللجنة المنظمة للصحفيين: «حالياً نحن نعكف على معرفة عدد الرياضيين الراغبين في المشاركة في الأحداث التجريبية، وسنقوم بالتنسيق مع الحكومة بمجرد تأكيد هذه الأعداد».

وأكد المنظمون أن من الممكن مشاركة رياضيين أجانب خلال أحداث تجريبية تشمل خمسة مسابقات، من بينها سباق الماراثون وبعض سباقات العدو.

وتخطط اللجنة المنظمة للدورة إجراء 18 حدثاً تجريبياً قبل انطلاق الدورة، وقررت اليابان في وقت سابق عدم السماح بحضور جماهير من الخارج الدورة.

وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأسبوع الماضي أن 36 في المئة من اليابانيين يفضلون تأجيل الدورة، بينما ترى نسبة 33 في المئة أنه يتعين إلغاء الحدث، وأيّد 27 في المئة إقامة الدورة في موعدها.