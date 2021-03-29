شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد على أول طابع بريدي في العالم الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

تجري دار المزادات «جست كولكتنج» في سانت هيلير، جيرسي البريطانية، الثلاثاء، مزاداً على أول طابع بريدي استخدم في العالم «بيني بلاكس»، مؤلف من 4 قطع، وصدر لأول مرة في بريطانيا في الأول من مايو/ أيار 1840، ومن المتوقع أن يجلب 80 ألف استرليني.

واعتمد الطابع البريدي الذي يحتوي على صورة للملكة فيكتوريا، من قبل مكتب البريد في مايو 1840، وسمح للمستخدمين بإرسال رسائل يصل وزنها إلى 14 جراماً مقابل فلس واحد، واستمر أقل من عام لأن الختم الأحمر، الذي استخدمه مديرو البريد لإلغاء الطوابع، كان من الصعب رؤيته على طوابع «بيني بلاك»، ثم تحولت وزارة الخزانة إلى استخدام طوابع «بيني رد» واستخدام الحبر الأسود للإلغاء بدلاً من ذلك، والذي كان أكثر فاعلية وأصعب في الإزالة، مع تصميم مماثل لسابقه، ومنع الختم الجديد الاحتيال، والسماح برؤية علامة إلغاء بشكل أكثر وضوحاً.

وقال مايك هول، الرئيس التنفيذي ل«جست كولكتنج»: «هذه الندرة في جمع الطوابع تنتمي إلى مجموعة النخبة من الهواة، والعثور على طابع واحد غير مستخدم من بيني بلاك أمر صعب للغاية، إذ يمكن أن يستغرق العثور على طابع منه عقوداً من الزمن.

وأضاف: «امتلاك شيء كهذا هو إنجاز حقيقي، لأنه جزء أساسي من تاريخنا البريدي».

ومن ضمن المعروضات 4 طوابع نادرة لجورج الخامس بعنوان «الأزرق البروسي »، الذي طُبع بالخطأ للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتوليه منصب الملك في عام 1935، على الرغم من محاولات مجموعة البريد الملكي البريطاني اليائسة عدم نشره، فقد نُشر 480 طابعاً بروسياً أزرق في التداول العام، ومن المرجح أن يجلب 4000 جنيه استرليني.

وأضاف هول عن طابع جورج الخامس: «كان هذا الخطأ محرجاً للغاية للبريد الملكي، لأن الملك اختار اللون الذي يريده، وتمت طباعته بلون آخر».