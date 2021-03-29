شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يغيب عن موقعة إنجلترا بتصفيات كأس العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وارسو - رويترز

سيغيب المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي عن مباراة منتخب بلاده المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم أمام إنجلترا الأربعاء المقبل، بسبب إصابة في الركبة اليمنى.

وتعرض ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ للإصابة بعد مرور ساعة تقريباً من المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده يوم الأحد على منتخب أندورا.

وخضع ليفاندوفسكي (32 عاماً) لفحص بالأشعة الاثنين، ويتوقع أن يغيب عن الملاعب جراء الإصابة 10 أيام.

وقال الاتحاد البولندي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "لن يشارك روبرت ليفاندوفسكي في مباراة المنتخب المقبلة في تصفيات كأس العالم أمام إنجلترا الأربعاء القادم بسبب الإصابة".

وأوضح الاتحاد أن الفحوص كشفت عن إصابة في أربطة الركبة اليمني، ما يمنع مشاركة للاعب في المباراة الدولية المقبلة نظراً لقرب الموعد.

وخلال الموسم الحالي تألق اللاعب البولندي بصورة لافتة وأحرز 42 هدفاً لفريقه بايرن ميونيخ في جميع المنافسات هذا الموسم، كما هز الشباك مرتين في فوز منتخب بولندا 3-0 على أندورا.

وليفاندوفسكي مرشح أيضاً لتحطيم الرقم القياسي الذي سجله جيرد مولر في موسم 1971-1972 وهو 40 هدفاً في موسم واحد بالدوري الألماني بعد أن بلغت حصيلته حتى الآن 35 هدفاً قبل أخر ثماني جولات من الموسم.