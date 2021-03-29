شكرا لقرائتكم خبر عن عروض فنية ومسابقات تثري فعاليات أيام الشارقة التراثية في خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: بكر المحاسنة

تتواصل فعاليات أيام الشارقة التراثية ال18 في مدينة خورفكان، وشهد اليوم الثاني إقبالاً جماهيرياً لافتاً من قبل عشاق التراث وسكان وزوار خورفكان والباحثين والمختصين، في ظل التزام تام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة وصحة الجميع.

وفي أجواء تراثية جمعت المواطنين والمقيمين وعشاق التراث في المنطقة التراثية بالمدينة، بدأت الأنشطة بعروض فنية ورقصات شعبية لفن العيالة، قدمتها فرقة دبا الحربية، وسط إعجاب وتفاعل من الجمهور الذي وجد نفسه وسط احتفال تراثي ترفيهي سياحي بديع. كما أقيمت على مسرح «الأيام» بخورفكان مسابقات تراثية وشعبية لجميع الفئات العمرية من الصغار والكبار قدمها أيمن علي سالم، هدفت إلى نشر الوعي التراثي والثقافي.

وقال د. عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا المنظمة ل «الأيام»: تُواصل خورفكان فعالياتها بشكل سليم ومنظم وحيوي، وسط حضور وإقبال جماهيري من المواطنين والمقيمين من كل الجنسيات، ويأتي اليوم الثاني من الفعاليات مميزاً بالزخم الذي احتواه والجمال الذي زيّن طرقات وساحات المنطقة التراثية بمدينة خورفكان، وسط تنوع في الفعاليات بين الأغاني والرقصات الشعبية والمسابقات التراثية والمعارض والورش المختلفة وجمالية وروعة احتفالية «حق الليلة».

مواقع التواصل

جاءت الندوة الثقافية التي تم تنظيمها في بيت الشباب بالمنطقة التراثية، بعنوان «التراث الثقافي في الإمارات»، وتحدث فيها كل من د. راشد النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، والمهندسة فوزية القاضي، مدير بلدية خورفكان، وفاطمة المغني، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سابقاً، الباحثة والخبيرة في التراث الشعبي الإماراتي، وأدارتها الإعلامية صفية النقبي. وتحدث النقبي عن الألعاب الشعبية القديمة التي كانت تشتهر بها مدينة خورفكان. وأكد أنه لا بد من إحياء الألعاب الشعبية ويجب معرفة أسمائها من كبار السن ومعرفة قوانينها وتعليمها لأبناء الجيل الجديد.

وتحدثت فوزية راشد القاضي، عن المصطلحات الشعبية التي أصبحت مفقودة في وقتنا الحاضر، ودخلت عليها مصطلحات دخيلة ولهجات عدة من دول مختلفة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال المسلسلات، وغيرها من المؤثرات.

وتحدثت فاطمة المغني، عن آليات الثقافة التراثية في الإمارات، ودور المرأة والرجل ومساندتهما لبعضهما بعضاً في تأصيل العادات والتقاليد في الأسرة الإماراتية. وأضافت: إن وجودنا في هذه الندوة في بيت الشباب بالمنطقة التراثية دليل على أهمية المكان، فهو شاهد عيان على ما كان عليه وما آل إليه، فمنذ خمس سنوات لم يكن هذا المكان شيئاً يذكر إلا من ذكريات الأهالي، لكننا اليوم وبعد هذا التعمير وهذا الاهتمام بالتراث وإحيائه والذي يجذب السواح والزوار واحتفال الجهات الحكومية ب«الأيام» أعطى له بعداً تاريخياً وبعداً اجتماعياً وبعداً ثقافياً وبعداً تراثياً.

«حق الليلة»

وسط أجواء اتسمت بالحنين إلى الماضي وعمقت التراث في نفوس الكبار والصغار، احتفل معهد الشارقة للتراث بليلة النصف من شعبان «حق الليلة»، وتضمنت الاحتفالية توزيع هدايا خاصة بحق الليلة للكبار والصغار، وكذلك تقديم المأكولات والحلويات الشعبية الإماراتية التي كان يحرص الأهالي على توزيعها في الماضي على الجيران في ليلة النصف من شعبان؛ وأبرزها الهريس واللقيمات والبثيث ،وغيرها، وسط أجواء احتفالية على أنغام الأهازيج التراثية القديمة.

وأكد خالد الشحي، مدير المعهد، فرع خورفكان أن الاحتفال بحق الليلة هو جزء من التراث الإماراتي العريق الأصيل والمتوارث من الآباء والأجداد. قائلاً: حرصنا على إحياء الاحتفال بهذه المناسبة كعادة قديمة لها ذكرى في نفوس أهالي خورفكان وكل الأهالي في الإمارات، حيث تعود بهم إلى أيام الطفولة والذكريات الجميلة التي ما زالت خالدة في أذهانهم، خصوصاً عند سماع الأهازيج التي كانت تردد في تلك الليلة.

وضمن مشاركة دائرة الخدمات الاجتماعية في «الأيام» تعرض العديد من المشغولات اليدوية المصنوعة من سعف الخيل، وبعض منتجات الأسر المنتجة من بخور وعطور وغيرها، كما يشتمل الركن على ورش صناعية لبعض المشغولات اليدوية من سعف النخيل لاقت إعجاباً من قبل زوار أيام الشارقة التراثية. وشكّل ركن مجلس أولياء أمور الطلبة في المنطقة التراثية بخورفكان محطة جذب للطلبة وأولياء الأمور