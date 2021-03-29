الذهب يتراجع عالمياً أمام ضغوط الدولار وعوائد السندات الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 مارس 2021 02:06 مساءً - منذ ساعتين

أدى ارتفاع الدولار والأسهم في الأسواق العالمية بسبب تحسن التوقعات الاقتصادية إلى تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين، حيث شكل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ضغطا إضافيا على المعدن الأصفر.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة مسجلا 1726.35 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1724.80 دولار للأونصة.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي الأسواق لدى “سي إم سي ماركتس” إن “العائدات هي التهديد الكبير الذي يواجه الذهب على المدى القصير، إذا اكتسبت موجات بيع السندات زخما، فقد يتراجع الذهب سريعا لما دون 1700 دولار”.

واستقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها في عام والتي بلغتها في 18 مارس الماضي، بينما بدأ الدولار الأسبوع على ارتفاع بدعم من قوة الاقتصاد الأمريكي وطرح لقاحات الوقاية من كوفيد-19 بوتيرة أسرع كثيرا من أوروبا مما جذب المستثمرين للعملة الأمريكية.

ويجعل ارتفاع الدولار من حيازة الذهب، الذي يهيمن الدولار على تقييمه، مكلفا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومما زاد من الضغوط على الذهب، ارتفعت الأسهم الآسيوية مع ظهور احتمالات لإنفاق مالي أمريكي جديد يقدر بتريليونات الدولارات، مما عزز من توقعات نمو الاقتصاد العالمي.