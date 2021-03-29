منظمة تحذر من ارتفاع أعداد إصابات كورونا في اليمن

محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021

حذرت منظمة أطباء بلا حدود، الأحد، من ارتفاع حاد في أعداد الإصابات الخطرة بعدوى كورونا في اليمن.



وقالت المنظمة في بيان: إنها سجلت ارتفاعا حادا في أعداد المصابين بالعدوى خاصة في مدينة عدن جنوبي البلاد وفي مختلف أنحاء اليمن.

كما نبّه رئيس بعثة المنظمة في اليمن "رفاييل فيخت" أن ارتفاع الإصابات مثير للخوف ومدعاة لقلق كبير.. داعيا المانحين الدوليين إلى توفير دعم أكبر .

من جهتها، قالت منسقة أطباء بلا حدود في اليمن "لاين لوتنز"، إن معظم المصابين يحتاجون إلى مستويات عالية من الرعاية، في حين أن قدرة اليمن على توفير رعاية مركزة محدودة بسبب الحرب.