الامارات.. 2025 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021

أعلنت وزارة وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 167.309 فحوصات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1.874 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 457.071 حالة.

وأكدت الوزارة شفاء 2.025 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 440.731 حالة.

كما أشارت إلى وفاة 5 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الوفيات في الدولة 1.486 حالة.

‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.