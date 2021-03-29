انفجار عنيف بمدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة القوات التركية شمالي سوريا

محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021

سقط جرحى لم يعرف عددهم على الفور إثر انفجار عنيف هز مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي سوريا.



وبحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد هز انفجار عنيف مدينة رأس العين بريف الحسكة، ولم ترد معلومات مؤكدة فيما إذا كان الانفجار الذي جرى ظهر اليوم ناجم عن عبوة ناسفة أو سيارة ملغمة انفجرت وسط المدينة، ما أدى لسقوط جرحى وحدوث أضرار مادية في المكان.

يشار إلى أنه في 23 من الشهر الجاري هز انفجار المدينة نفسها تبين أنه ناجم عن سيارة انفجرت على طريق الصناعة شرق رأس العين، ما أدى لمقتل سائقها وسقوط جرحى، بالإضافة لحدوث أضرار مادية في المنطقة.

وكان المرصد السوري وثق في 22 من الشهر الجاري، مقتل 11 شخصا في انفجار ذخيرة في منزل أحد عناصر الفصائل في مدينة رأس العين، بعد انفجار قنبلة عن طريق الخطأ أثناء تفقد المكان من قبل عناصر الفصائل.