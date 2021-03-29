شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتعاون مع الصين لإنتاج لقاح سينوفارم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ شركة أدوية جديدة في أبوظبي في تصنيع لقاح الوقاية من كوفيد-19 الذي تنتجه شركة سينوفارم الصينية في وقت لاحق هذا العام في إطار مشروع مشترك بين الشركة الصينية وشركة التكنولوجيا جروب42 التي مقرها أبوظبي.

وسيطلق على اللقاح اسم حياة-فاكس في الإمارات لكنه سيكون ذات اللقاح الذي يقدم في الإمارات منذ الموافقة عليه في ديسمبر.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن المشروع المشترك "علوم الحياة وتصنيع اللقاحات في دولة الإمارات" يشكل إضافة نوعية للجهود العالمية المبذولة من أجل التصدي إلى جائحة "كوفيد - 19" التي تأثر بها العالم أجمع.