شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. تعديل مسار السفينة العالقة بقناة السويس بنسبة 80% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "إيفر جيفن" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% .

ووفقا لبيان للهيئة فإن مؤخر السفينة ابتعد عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من أربعة أمتار.

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى مترين اثنين، بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجه ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.