"المستقبل" و"وطن" يدخلان السباق الانتخابي في فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقدمت عدة قوائم حزبية ومستقلة بطلبات ترشحها للانتخابات التشريعية الفلسطينية قبل يومين من إغلاق باب الترشح.

وأكدت مصادر فلسطينية أن تيار الإصلاح الديمقراطي تقدم بقائمة تحت مسمى "المستقبل" وتضم 132 مرشحاً على رأسهم القيادي السابق في حركة فتح سمير المشهراوي.

وقالت المصادر لـ"الخليج 365" إن وفدا وصل المقر الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في مدينة غزة للتسجيل لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، مبينا أن القائمة تضم شخصيات وطنيةٍ ونضالية وشبابيةٍ ومستقلين من الضفة والقدس وغزة.



وحسب تقديرات الخبراء، فإن هذه القائمة تحظى بالاهتمام، ويعتقد أنها ستمثل المكون الثالث في المجلس التشريعي القادم.

كما قدمت قائمة وطن الخاصة بالمستقلين طلب ترشحها وهي تضم شخصيات من الضفة الغربية وقطاع غزة.



ووفق مصادر مطلعة؛ فإن القائمة يترأسها النائب السابق حسن خريشة من طولكرم في الضفة الغربية، وهي مكونة من نحو 45 شخصية موزعين مناصفة بين غزة والضفة الغربية، بعضهم معروف بقربه من حركة حماس.

وقال أنور الشاعر، وهو رئيس بلدية رفح المستقيل، وأحد أعضاء القائمة لـ"الخليج 365": "أتينا في وقت متزامن مع تقديم القائمة أوراقها في الضفة"، مشيرا إلى أنها تضم كوكبة وشرائح مختلفة من المجتمع والمرأة والشباب والخريجين".

وفي السياق، وصل وفد من حماس إلى مقر لجنة الانتخابات بغزة للمباشرة في تسجيل قائمتها الانتخابية.





وأبلغت مصادر محلية ”الخليج 365” أن القائمة ستسجل تحت اسم "القدس موعدنا" وتضم 132 شخصا، من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويرأسها عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية، وتضم في صفوفها عدد من الأسرى في السجون الإسرائيلية.

ومن المقرر أن تقدم حركة فتح ترشيح قائمتها خلال اليومين القادمين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، حسين حمايل، إنه سيتم اعتماد القائمة من الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية وستُعرض يوم غدًا الثلاثاء على المجلس الثوري للحركة، الذي سيناقشها لاعتمادها نهائيًا وتقديمها إلى لجنة الانتخابات.

وأوضح حمايل في تصريحات صحفية، أن القائمة في مراحلها الأخيرة وستضم الكادر الفتحاوي وبعض الشخصيات المستقلة وستمثل الحركة بقطاعاتها المختلفة، لافتًا إلى أنها تُمثل الشباب والأسرى والمرأة والشهداء والاكاديميين.

وبين حمايل أنه سيتم تسليم القائمة وفق الوقت والتاريخ الذي حددته لجنة الانتخابات المركزية، منوهًا إلى أنهم سعوا منذ اللحظة الاولي لاختيار ممثليهم في القائمة بشكل يخدم المواطن الفلسطيني.





وتنتهي الأربعاء المقبل المهلة المحددة، بموجب لجنة الانتخابات المركزية، لتسجيل القوائم للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 22 مايو/أيار المقبل للمرة الأولى منذ العام 2006.

وقالت اللجنة في بيان صحفي لها اليوم السبت، إنه وفقًا للإجراءات المعلنة مسبقًا، تبدأ اللجنة دراسة الطلبات فور تسلمها ولمدة 5 أيام، وتصدر بعدها قرارًا بقبول ترشح القائمة أو رفضه.

وأكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية المهندس هشام كحيل، أنه تم اعتماد 5 قوائم رسميا حتى الآن، فيما هناك عدة قوائم قيد التسجيل والاعتماد.

ودعت لجنة الانتخابات القوائم الراغبة بالترشح، المبادرة لتقديم طلباتها في أسرع وقت ممكن وعدم الانتظار إلى اليوم الأخير للترشح لتجنب رفضها بسبب وجود خلل في استيفاء أي من الشروط.

وفي منتصف يناير الماضي أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوا بإجراء الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال 2021: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، رئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.