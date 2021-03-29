14 قتيلا في هجوم على معسكر نازحين شرق جوبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 14 مدنياً وأصيب 7 آخرون في هجوم شنه مسلحون مجهولون على معسكر للنازحين في ولاية شرق الاستوائية، شرق جوبا.

ويعد هذا الهجوم الثاني الذي تشهده ولاية شرق الاستوائية في أقل من أسبوعين.

وقال الياندرو لوتوك، السكرتير الصحفي لحاكم ولاية شرق الاستوائية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الهجوم استهدف معسكر النازحين في ساعة مبكرة فجر الإثنين، حين كان جميع مَن في المعسكر نياما".

وأضاف لوتوك: "فقدنا 14 شخصا بسبب الهجوم المفاجئ على المعسكر الواقع في مقاطعة بودي بشرق الاستوائية، فيما نقل 7 من الجرحى لتلقي العلاج بمستشفى مدينة كبويتا القريبة".

وحتى اللحظة لم تعرف هوية المهاجمين أو دوافع الهجوم.

لكن المسؤول نفسه لفت إلى أن السلطات في الولاية أرسلت قوة عسكرية لتعقب المهاجمين.

وأكد أن الحكومة "تبذل كل الجهود للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة كما تفعل أيضا مع مرتكبي الهجوم على معسكر المعارضة المسلحة الأسبوع الماضي".

والثلاثاء الماضي، قُتل خمسة أشخاص بينهم مقاتلون معارضون، في هجوم استهدف قاعدة للمعارضة المسلحة الموالية لنائب الرئيس ريك مشار، بالقرب من مدينة كبويتا بولاية شرق الاستوائية شرقي البلاد.