"نائب الكوكايين" يفقد الحزب الحاكم بتركيا توازنه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فضيحة جديدة تهز أركان حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بطلها هذه المرة "نائب الكوكايين" المنتشي داخل سيارته.

فمنذ يومين، تتعالى الأصوات لدى الأوساط الحزبية والشعبية، منتقدة تقاعس السلطات الرسمية عن محاسبة سكرتير نائب رئيس حزب العدالة والتنمية كورشاد إيفات أوغلو.

ردود فعل ما زال صداها يدوي في أنحاء تركيا، بعد نشر فيديو يظهر فيه كورشاد إيفات أوغلو، وهو يتعاطى المخدرات في سيارته.